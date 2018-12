- Özel harekatçılar yemin etti

- Özel harekatçılar yemin ettiBALIKESİR - Balıkesir Polis Eğitim Merkezi'nde 1,5 yıllık eğitimlerini tamamlayan 889 özel hareket polisi yemin ederek mezun oldu. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen yemin töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törene katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 'nın eşi Hanefi Yazıcı, yemin töreninde göz yaşlarına hakim olamadı.Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Çorum Valisi Mustafa Çitçi ve eşi, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya , POMEM Müdürü Ünsal Hayal, Balıkesir protokolü ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi özel harekat polisi Nadir Ekşinar yaş kütüğüne plaket çaktı. Protokol konuşmalarının ardından tören mezunların yemin etmesiyle son buldu.Dönem birincisi Nadir Ekşinar konuşmasında, " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasını ve göğsümüzde şerefle taşıdığımız ay yıldızımızı sonuna kadar koruyacağımıza namus ve şeref sözü veriyoruz" dedi.Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ünsal Hayal da yaptığı konuşmada, "Vatan olmazsa ne millet ne de devlet olur. Bu toprakların vatanımız olarak kalması, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen dalgalanması, birlik ve beraberliğimizin yok olmaması, bizi biz yapan değerlerin kaybolmaması en büyük gayeniz vatana, millete, bayrağa sadakat, sevgi vazgeçilmez düsturunuz olmalıdır. Anadolu'da yaşamanın bedeli güçlü olmaktır. Gücünü kaybetmiş medeniyet ve devletler bu toprakta yok olmuş ve tarihe karışmışlardır. Mazluma umut olmuş milletin fertleri olarak misyon sahibi olduğumuzu unutmamalı, bu misyona tüm samimiyetimizle topyekün sarılmalıyız. Unutmayınız ki hiçbir grup, kişi, zümre veya oluşum bu değerlerin üzerinde değildir. 2016 yılının 15 Temmuz'unda yaşadığımız hain darbe girişimi, vatana ve millete bağlılıktan öte gelişen, başka aidiyetlerin hain ve korkunç yüzünü, çirkin emellerini, vicdansız kalplerini, akıl ve ruhlarının satılmışlıklarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Sizlerden beklenen; Allah'a kul, Peygambere ümmet, vatana, millete hayırlı insanlar olmanızdır. Bunun yanında şerefli mesleğimize halel getirmemeniz, şerefli üniformamızı layıkıyla taşımanızdır" diye konuştu.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekti. Uzunkaya, "Polisimiz, devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kast eden ve hainlikte, alçaklıkta sınır tanımayan, her türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, bayrak, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten çekinmemektedir. Ülke olarak birçok terör örgütünün, pek çok ayrı cepheden ve aynı anda saldırılarına maruz kalırken, bir yandan da özellikle devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye çalışıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Türk polis teşkilatı, sadece ve kayıtsız şartsız meşru otoritenin emrinde hareket ederek, milli iradenin yanında yer almış, milletimizin desteğiyle ve milletle kol kola demokrasi tarihine altın harflerle geçecek bir kahramanlık destanı içerisinde çok önemli roller üstlenmiştir. Polisimizin bu amansız mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, çağdaş bir yönetim anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğinden hiç ama hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.Mesleğe yeni başlayacak özel harekatçılara tavsiyelerde bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya sözlerine şöyle devam etti:"Vatan ve bayrak sevdalısı sevgili genç meslektaşlarım; bugün mesleki eğitim ve öğretimini başarıyla bitiren, gözleri vatan sevgisiyle dolu, daima hainlerin korkulu rüyası olan Özel Harekatın saflarına katılan siz genç özel harekatçılarımıza, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına güzel vatanımızı, milletimizin huzurunu, canını ve malını korumak uğruna, mübarek şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin aziz hatıralarıyla ilmek ilmek işlenen kahramanlık timsali bu şanlı üniformayı, bugün sizlere şu hazirunun huzurunda emanet ediyoruz. Katılacağımız bu saflar; vazifesini namus bilip, makamların en büyüğü ve müjdelenmişi olan şehadet mertebesine koşanların terbiyesiyle yoğurulmuştur. Zor olduğu kadar da onurlu olan bu meslek ve bu şerefli üniformanız sizlere birçok yetki verdiği gibi, önemli sorumluluklar da yüklemektedir. Bu sorumlulukların başında devletin bekasını tehlikeye uğratacak her türlü unsura karşı dikkatli olmak ve üzerinizdeki üniformaya olan güveni her zaman milletimize hissettirmek gelmektedir. Hukuka riayet etmeyi, adaletten ayrılmamayı ve mesleki disiplinden uzaklaşmamayı hiçbir zaman unutmayınız. Yolda ve darda kalanlara, yardıma muhtaç olanlara, garip ve düşkünlere ibadet vecdiyle yardım etmeyi, çaresizlerin çaresi ve kimsesizlerin kimsesi olmayı kendinize daima şiar edininiz. Canınız pahasına çalışmaktan ve vicdanınızı rahatlatana kadar doğruyu bulma çabasından da asla vazgeçmeyiniz. Bir grubun veya bir yapının değil, milletin ve devletin polisin olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmayınız. Hiçbir zaman aklınızı, kalbinizi, beyninizi ve vicdanınızı başkalarına kiralamayınız. Hayatınızın her anında adalet ve hak kavramlarını kendinize ilke edininiz. Sadakatiniz daima devletimize, hizmetiniz ise her şeyin en güzelini hak eden aziz milletimize olsun.""Paralel yapının daima karşısında olacaksınız"Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yemin töreninde yaptığı konuşmada ülkeyi tehdit eden iç ve dış güçlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını belirterek, "Bu kutsal bir mesleğe ilk adımınızı atmış bulunmaktasınız. Görev yaptığınız yerlerde insan hak ve hürriyetlere sahip çıkınız. Bundan sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini, güvenin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde olacaksınız. Görevinizi yaparken, sadece ama sadece sıralı amirlerinizin ve üstlerinizin talimatlarını yerine getireceksiniz. Nasıl ki vatandaşların huzur ve güvenliği için görevinizi yerine getiriyorsanız, devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yapılanmanın, yıkıcı, bölücü, paralel yapılanmanın daima karşısında olacak ve azimle mücadele edeceksiniz. Bizim bu gücümüz ve görüntümüz dostlarımıza güven, düşmanlarımıza her daim korku verecektir. Bu düşünceyle sizler, bizler, tüm kamuda görevli herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapma gayreti içerisinde olmalıdır. Son günlerde Türkiye'yi kaos ve kargaşaya sürüklemek isteyen iç ve dış çevreler ve bazı odaklar tarafından nasıl planlar yapıldığına şahit olmaktayız. Bir kez daha teyit etmek isterim; kimse halkımızın ve devletimizin saldırılar karşısında herhangi bir şekilde tereddüt göstereceğini düşünmemelidir. Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki devletimiz asla tehditlere, şantajlara boyun eğmez. Bugünler herkes için bir sınavdır. Biz her zaman milli birliğimizi korumak, vatandaşlarımız arasındaki huzur ve sükunu temin etmek ve ülkede asayişi sağlamak için ne gerekiyorsa bütün tedbirleri alacağız. Ortaya koyduğumuz net tavrın bundan sonra aynı kararlılıkla süreceğini buradan bir kez daha yineliyorum. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Binlerce şehidimizin kanıyla sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere teslim etmeyeceğiz. Bu millet, kahramanlarını da, hainlerini de unutmaz. Bu vesileyle huzurumuza ve birliğimize kast eden, menfur terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Yiğitlerim; gücünüzü kanunlar ile yüce Türk milletinden aldığınızı asla ve asla unutmayın. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diye konuştu.Protokol konuşmalarının ardından 2018 yılı 19-3. dönem özel harekat eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardındani se öğrenciler hep birlikte yemin ederek aileleriyle bir araya geldi.