Son Dakika Haberleri: Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi -2
Son Dakika Güncel Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi -2 - Son Dakika

Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi -2

6 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.

Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'ndaki eğitim tatbikatını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da takip etti.

Nefes kesen tatbikat havadan da görüntülendi.

Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi -2

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:46 Kaynak: DHA
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