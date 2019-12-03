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Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi -2
6 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:46 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı.
Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'ndaki eğitim tatbikatını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da takip etti.
Nefes kesen tatbikat havadan da görüntülendi.
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