Özel harekatlı uyuşturucu baskını - Son Dakika
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Özel harekatlı uyuşturucu baskını

22.07.2022 09:47
Özel harekatlı uyuşturucu baskını

Adana polisi özel harekat katılımıyla gündüz vakti torbacı oldukları iddia edilen şahısların evine baskın yaptı.

Adana polisi özel harekat katılımıyla gündüz vakti torbacı oldukları iddia edilen şahısların evine baskın yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 27 adreste şahısların torbacılık yaptığını belirledi. Polis bu belirlenen adreslere gündüz vakti operasyon için düğmeye bastı. Polis eş zamanlı olarak özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın yaptı. Anadolu Mahallesinde Mehmet D.'nin adresinde zanlı gözaltına alınırken evinin bahçesinde ekili halde 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Polis yaptığı operasyonda 18 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 5 paket halinde toplam 169,63 gram esrar, boyları 50 santimetre ile 210 santimetre arasında değişen 31 kök Hint keneviri, 3 paket halinde 34,48 gram bonzai katkılı toz maddesi, 10 paket halinde 10,13 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza, 14 uyuşturucu hap ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özel harekatlı uyuşturucu baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel harekatlı uyuşturucu baskını - Son Dakika
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