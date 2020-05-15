Özel Harekatta sanal operasyonlar - Son Dakika

Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezi (SATEM) kapılarını açarak eğitimlerine başladı.

Özel Harekat personelinin operasyonel kabiliyetini geliştirmek ve gerçek hayatta test edilmesi mümkün olmayan senaryolara karşı hazır hale getirmek amacıyla planlanan "Sanal Taktik Eğitim Merkezi" kapılarını açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yaptığı ziyaret ile birlikte açılışı yapılan SATEM'de modellemeler, senaryolar ve yazılımlar emniyetin kendi personeli tarafından yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkili komiser, kullanılan teknolojinin gelişmiş ülkelerde sinema sektöründe kullanıldığını belirterek, "Burada personelimize gerçek hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan operasyonların eğitimi veriyoruz. Kendi modellediğimiz binalarda, yazılımlarını kendimiz yaptığımız senaryolar eşliğinde personelimiz operasyon yapıyor. Örnek verecek olursak bir rehine kurtarma operasyonu olabilir, pusuya düşmüş personel olabilir. Standart bir bina operasyonu olabilir. Tasarımı, modellemesi her şeyi kendimize ait. Kullandığımız teknoloji Motion Capture. Hollywood ve gelişmiş ülkeler sinema sektöründe kullanıyor. Birçok dizi ve filimde kullanılmış bir teknoloji. Bu teknoloji bizime beraber üç ülkede kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ PERSONEL İLE HEDEFİN HAREKETLİ OLMASI VE AYNI ZAMANDA HEDEFTEN AKSİYON ALABİLMEK"

Simülasyon içerisinde bulunan her unsurdan aksiyon aldıklarını belirten komiser, "Amerika'nın yapmış olduğu operasyonlarda kullandığı teknolojinin birebir aynısı. Sırtta bulunan cihazlardaki görüntüyü sanal gerçeklik gözlüğüne veriyoruz. Gözlükle sunucular tamamen senkronize şekilde operasyonlarını icra ediyorlar. Özel Hareket olarak eğitimlerimizde hedeflediğimiz temel amaç, personelin ve hedefin hareketli olması ve aynı zamanda hedeften aksiyon alabilmek. Biz burada bunu sağlıyoruz ve başardık. İçeride bulunan terörist bize ateş ediyor, biz o ateşten saklanıyoruz. Aynı şekilde terörist bizim ateşimizden saklanıyor. Ateşe yakalanarak vurulmamız durumunda ise silahımız inaktif oluyor. Kısacası amaçladığımız hedefe ulaştık" dedi.

(İHA)