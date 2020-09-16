ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti - Son Dakika

ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti

Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çektiANTALYA'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı.

Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti

ANTALYA'da özel harekat polisleri, 35 derece sıcaklıkta eğitim yaptı. 3 aşamalı eğitimde önce bir eve baskın yapan polisler, ikinci aşamada düşman unsurlarını etkisiz hale getirdi. Son aşamada ise 8 kişilik bir özel harekat timine düzenlenen saldırı, 2 özel harekat polisi tarafından dakikada 1200 mermi atan yerli ve milli 'FN' adlı uzun namlulu tüfekle geri püskürtüldü.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Döşemealtı ilçesindeki atış poligonunda eğitim yaptı. 35 derece sıcakta gerçekleşen eğitimde, 'meskun mahal', 'tekli nizami atış', 'keskin nişancı' ve 'karşı ateş baskılama' olarak hazırlanan senaryo uygulandı. Yerli ve milli silahların kullanıldığı eğitimde, ilk olarak 'Ejder' adlı zıhlı araç ile 8 özel harekat polisi, meskun mahal operasyonu gerçekleştirdi. Sokak ve ikametlerin kurgulandığı parkura giren özel harekat polisleri, sis bombaları atıp, hedefin görüş alanını daralttı. Ardından da sokak geçişi yaparak, hedefi 12'den vurdu.

İkinci adımda ise akrobatik hareketlerle hedeften çıkan polisler, düşman unsurunun etkisiz hale getirilmesini canlandırdı. Bir polis memuru koşarak geldiği hedefe, takla atıp yan dönüşler ile tabanca ve uzun namlulu tüfekle atış yaptı. Keskin nişancı timinin de yer aldığı eğitimde, 1500 metre menzilli tüfek ile 500 metre uzaklıktaki hedefler vuruldu. Şişirilen 3 balonu 3 atışta vuran keskin nişancı da özel kıyafeti sayesinde kamufle olmayı başardı.

DAKİKADA 1200 MERMİ

Son olarak yapılan baskılama atışında FN adlı uzun namlulu tüfek kullanıldı. 8 kişilik time karşı yapılan saldırı, 2 özel harekat polisince FN adlı tüfekle, etkisiz hale getirildi.

Dakikada 1200 mermi atan ve özel harekat polislerinin 'Çılgın kız' adını verdiği FN'nin çatışma ortamında karşı tarafın kafasını karıştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılan bir silah olduğu öğrenildi.

ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Özel harekattan 35 derece sıcakta zorlu eğitim; yerli silah 'Çılgın kız' dikkat çekti - Son Dakika

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