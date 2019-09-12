Özel harekattan kadın futbol takımına destek

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'a maddi destekte bulundu.

Vali İdris Akbıyık, kulüp başkanı Kıymet Kurt, antrenör Cemile Timur ve futbolcularla valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Akbıyık, yeni sezonda başarı temennisinde bulundu.

Hakkarigücü takımının kentteki sporun gelişmesinde büyük emeği olduğunu belirten Akbıyık, "Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde bin 100 sporcumuz var. Bu iyi bir rakam. Yapılan yardım gayet anlamlı. Özel Harekat Başkanlığına teşekkür ederiz. Özel harekatın amatör takımlara da çok destekleri oluyor." dedi.

Vali Akbıyık, Özel Harekat Başkanlığınca gönderilen nakdi yardım çekini kulüp başkanı Kıymet Kurt'a verdi.

Ziyarette, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da hazır bulundu.