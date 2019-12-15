Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor - Son Dakika

Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor

6 saat önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Özel Harekat Bölge Başkanlığı inşaatına 2020 yılında başlanılacağını söyledi.

Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor, System.String[]

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Özel Harekat Bölge Başkanlığı inşaatına 2020 yılında başlanılacağını söyledi.


2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanunun Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM genel kurulunun 5. turunda söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Malatya Özel Harekat Bölge Başkanlığı inşaatına ne zaman başlanılacağını sordu.


Fendoğlu ayrıca Arguvan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de geçtğimiz Mart ve Nisan aylarında meydana gelen depremlede zorunlu deprem sigortası ollmayan kırsal kesimdeki vatandaşların mağduriyetlerinin gidrilmesi için kararname çıkarılıp çıkarılmayacağını da sordu.


Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Malatya Özel Harekat Başkanlığı binasının yapımına 2020 yılı içerisinde başlanılacağını belirterek, "Planı, projesi, her şeyi yapıldı, para tahsisatı da yapıldı, inşallah, Allah nasip ederse başlıyoruz." dedi.


Bakan Soylu, zorunlu deprem sigortası muafiyet sorusuna ise, "Deprem konusunda 95 maddelik bir kanun geçti. Bu kanunda hem Denizli'deki ilçelerimiz var, yani onların DASK muafiyeti, kırsalda oldukları için. Hem de Malatya'da Doğanyol, Pütürge ve Arguvan var" diye konuştu. - MALATYA

Süleyman Soylu, Malatya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:38 Kaynak: İHA
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