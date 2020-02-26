Özel Hareket eski Daire Başkanı Oktay, memleketinde unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel Hareket eski Daire Başkanı Oktay, memleketinde unutulmadı - Son Dakika

Özel Hareket eski Daire Başkanı Oktay, memleketinde unutulmadı

7 saat önce

Eski Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay ölümünün 11. Yıldönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen panel ile anıldı.

Özel Hareket eski Daire Başkanı Oktay, memleketinde unutulmadı, System.String[]

Eski Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay ölümünün 11. Yıldönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen panel ile anıldı.


Ankara Dikmen'de silahla vurulmuş halde bulunan Özel Hareket Dairesi eski Başkanı Behçet Oktay, ölüm yıldönümünde Malatya'da anıldı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.


Programın açılışında konuşan Behçet Oktay'ın kız kardeşi Zeynep Oktay, Oktay'ın ölümünden 6 gün önce Hizbullah Terör Örgütü kapsamında sahte izimle yasa dışı dinlendiğinin ortaya çıktığını ifade ederek, o dönem yaşanan olayın kapatılmasında imzası olan tüm yargı mensuplarının FETÖ'cü çıktığını ifade etti. Ağabeyinin cinayete kurban gittiğini öne süren Oktay, "Behçet Oktay cinayetinin planlayan gerçekleştiren yerli işbirlikçilerinin hukuk önünde hesap vermesi beklemek anayasal hakkımız" dedi. Oktay'ın diğer kız kardeşi olan Şule Oktay'da ağabeyinin 11 yıl önce bir pusuda öldürüldüğünü iddia ederek, "11 yıldır adalet bekliyoruz. Geldiğimiz noktada bu cinayeti FETÖ Terör Örgütünün çok net olarak söyleyebiliriz. Bütün deliller bu yönde, adaletin yerine gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.


Behçet Oktay'ın ağabeyi Nezihi Oktay'da olayın bir intihar değil cinayet olduğunu savunarak, "Bunu her ortamda anlatmaya devam edeceğiz. Kardeşimin öldürülmesi tamamen FETÖ ile alakalı bir durum. Kardeşim öldürülmeden bir hafta önce bir gazetede 'Fethullahçıları Özel Harekete sokmayan' olarak haber yapıldı. Bir hafta sonra birileri tarafından mahkemeden başka bir isim ile telefonları dinlendi. Bizim aile olarak tek istediğimiz bu olayın faillerinin biran önce bulunmasıdır" diye konuştu.


Oktay'ı anma panelinde İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Tatar söz alarak konuşma yaptı. - MALATYA

Behçet Oktay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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