Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu

17.04.2022 11:21

Adıyaman'da görev yapan özel harekat polis memuru, bilinmeyen bir sebepten dolayı eline aldığı beylik tabancası ile kafasına ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası memurun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan ikametinde yaşayan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet K. (34), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eline aldığı beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

YAKINLARI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Evli ve 1 çocuk babası Özel Harekat Polis Memuru Ahmet K.'yi kanlar içerisinde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Ahmet K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Özel Harekat, Polis Memuru, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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