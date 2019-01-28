Özel Hastalara Ücretsiz Gıda Desteği

Şanlıurfa'da belediyeye ait fırında fenilketonüri (PKU) hastaları için ilk kez üretimi yapılan ekmekler, ücretsiz dağıtılmaya başladı.

Şanlıurfa'da belediyeye ait fırında fenilketonüri (PKU) hastaları için ilk kez üretimi yapılan ekmekler, ücretsiz dağıtılmaya başladı.



Haliliye Belediyesi tarafından geçen aylarda çölyak hastaları için glutensiz gıda üretilmesi amacıyla merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde kurulan fırında, PKU hastaları için de ekmek üretildi.



Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, programda yaptığı konuşmada, ilklerin belediyesi olmak amacıyla yola çıktıklarını, bu kapsamda çölyak ve PKU hastaları için gıda üreten ilk ilçe belediyesi olduklarını söyledi.



Belediyelerinin, Türkiye'de ücretsiz glutensiz ekmek dağıtan tek belediye olduğunu belirten Demirkol, "Çölyak hastaları için glutensiz ekmek üreten bütün belediyelerimiz, bunu belli bir ücret karşılığında satmaktadır ama biz Haliliye Belediyesi olarak bu ekmekleri Şanlıurfa'daki hastalarımıza bir bedel almadan sağlık raporu karşılığında haftanın belli günlerinde ücretsiz veriyoruz." dedi.



Demirkol, fırınlarında glutensiz ekmek üretiminin yanında artık PKU hastaları için de özel gıdalar üreteceklerini ifade etti.



"136 hasta faydalanacak"



PKU hastası bulunan ailelerin aynı sofrada aynı yemeği yiyemediğini belirten Demirkol, şöyle devam etti:



"Bu hastalarımız protein içeren hiçbir gıda maddesini yiyemiyorlar. Ekmeğin içinde de protein olduğu için aynı şekilde ekmeği de tüketemiyorlar. Bu hastaların tüketebileceği pirinç, bulgur, makarnanın kilosu 120 liradan satılmakta. Bu nedenle kimsenin aile bütçesi 120 liraya bunları almaya elverişli olmayabilir. Ayrıca eğer bu hastalarımız normal gıdalar tüketirse hem fiziksel hem de zihinsel olarak sorunlar yaşayacaklar. Bu nedenle gönlümüz bu acıyı yüreğimizde hissettik ve Şanlıurfa'daki 136 PKU hastası genç evladımızı devletimizin bekası, ailelerin umudu olarak yanlarında olduk. Daha önce uzak şehirlerde pahalı olarak aldıkları ekmeği, deyim yerinde ise gıdım gıdım yedikleri, doya doya yiyemedikleri ekmeği ücretsiz dağıtacağız."



"Daha iyi imkanlar sunmalıyız"



Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği (ŞUPKU) Başkanı Mustafa Çiftçi de özel hastalar için üretilen gıda ürünlerinin ücretsiz dağıtılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.



Kentteki 136 hastanın artık ekmek gibi gıda ürünlerine daha rahat ulaşacağını vurgulayan Çiftçi, "Bizim amacımız çocuklarımız engelli olmadan kendilerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları. Eğer biz bu çocuklarımızın elinden tutarsak geleceğin hizmet edebilen, geleceğin belediye başkanları valileri olabilecek durumdalar. Bu yüzden bu çocuklara daha iyi şartlarda yaşamaları için imkanlar sunmalıyız." diye konuştu.



PKU hastası 9. sınıf öğrencisi Leyla Orkun ise ailesiyle markete her gittiklerinde boynu bükük bir şekilde marketten ayrıldıklarını söyledi.



Fırında kendileri için özel olarak çikolata, bisküvi ve çubuk kraker gibi ürünlerin de üretilmesi talebinde bulunan Orkun, Belediye Başkanı Demirkol ve diğer yetkililere teşekkür etti.



Konuşmanın ardından tekrar söz alan Demirkol, Orkun'un talebini yerine getireceklerini belirtti.



Konuşmanın ardından hastalara özel üretilen ekmekler dağıtıldı.

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