Özel hastane, depremzededen aldığı ücreti geri ödedi - Son Dakika
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Özel hastane, depremzededen aldığı ücreti geri ödedi

13.02.2023 16:21
Özel hastane, depremzededen aldığı ücreti geri ödedi

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Denizli'ye gelen 3 kişilik aile, tedavi gördükleri özel hastaneden ücret talebi gelince neye uğradığını şaşırdı.

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Denizli'ye gelen 3 kişilik aile, tedavi gördükleri özel hastaneden ücret talebi gelince neye uğradığını şaşırdı. Gelen tepkiler üzerine hastane yönetimi, başka bir hastaneye giden depremzedelerin ücretini geri ödemek zorunda kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Yaşanan afetin ardından Enes S., eşi ve çocuğuyla beraber Denizli'ye geldi. Burada özel bir hastaneye giderek hasta olan ailesini tedavi ettirmek isteyen Enes S., ücret talep edilmesinin ardından neye uğradığını şaşırdı. Paranın bir kısmını ödedikten sonra tedavi olmaktan vazgeçen depremzede aile, başka bir hastaneye giderek tedavi oldu. Konunun duyulmasıyla birlikte hastane yönetimi geri adım atarak ücreti geri ödedi.

Enes S., "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle kalacak yerimiz olmadığı için teyzemlere geldim ama eşim ve çocuğum hastaydı. Özel hastaneye geldim eşim ve 15 aylık bebeğimi muayene ettirmek için girişi yaptırdım 200 TL ücret alındı. Muayene ettirdim eşimi ve 15 aylık bebeğimi, doktor muayenesi sonucunda giriş yaptır dediler, 800 TL ücret istendi. Kahramanmaraş'tan geldiğimi, depremzede olduğumu söyledim ama dinlemediler beni. Başka hastaneye gittim. Konunun duyulması ardından istemesem de paramı geri attılar" dedi.

Sosyal medyada yankı uyandıran olay sonrası yorumcu Ertem Şener, "Denizli'de hastane yetkilileri aradı. Depremzede Enes Bey'den ücret alınması konusunda, "Gece kontrolümüz dışında yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Depremzede kardeşimize hemen parası iade edildi. Hassasiyetimiz nettir. Kapımız depremzedelere sonuna kadar açık" paylaşımında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özel hastane, depremzededen aldığı ücreti geri ödedi - Son Dakika

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