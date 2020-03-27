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Özel hastane gelirlerine yüzde 70’lik virüs darbesi
13 dakika önce
2020'nin ilk 2 ayında gelirlerinde yüzde 20 düşüş yaşayan özel hastanelere bir darbe de koronavirüsten geldi.
2020'nin ilk 2 ayında gelirlerinde yüzde 20 düşüş yaşayan özel hastanelere bir darbe de koronavirüsten geldi. İlk virüs haberlerinin ardından işlem kaybı yüzde 70'i bulan özel hastanelerden bazıları çalışanlarına izin kullandırmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:07
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