Son Dakika Haberleri: Özel hastane inşaatı, 48 yıllık yüzme havuzu için risk oluşturdu

Özel hastane inşaatı, 48 yıllık yüzme havuzu için risk oluşturdu

2 saat önce

İZMİR'in Alsancak semtinde, özel hastane inşaatı için zemine çakılması planlanan metrelerce uzunluktaki kazıkların yaratacağı etkinin, yan taraftaki 48 yıldır önemli yarışmalara ev sahipliği yapan yüzme havuzu için yıkılma tehlikesi oluşturabileceği endişesi, tahliye kararı aldırdı.

Özel hastane inşaatı, 48 yıllık yüzme havuzu için risk oluşturdu, System.String[]
İZMİR'in Alsancak semtinde, özel hastane inşaatı için zemine çakılması planlanan metrelerce uzunluktaki kazıkların yaratacağı etkinin, yan taraftaki 48 yıldır önemli yarışmalara ev sahipliği yapan yüzme havuzu için yıkılma tehlikesi oluşturabileceği endişesi, tahliye kararı aldırdı. Olası bir yıkılma halinde havuz içerisindeki 6 bin ton suyun, hem sporcular hem de bölgede yaşayanlar için tehlike yaratacağı tespit edilerek, suyun tahliyesine başlandı.
Alsancak semtinde 1971 yılında Akdeniz oyunları için yapılan Atatürk Yüzme Havuzu, 48 yılda birçok önemli yarışmaya ev sahipliği yaptı. Bir süre önce ise, yüzme havuzunun hemen yanındaki arsaya yapılacak olan özel hastane inşaatı için metrelerce uzunluğundaki kazıklar ile dev iş makineleri bölgeye getirildi. Kazıkların çakılmaya başlanması halinde, zemin altında oluşacak basıncın, artık havuzun eskimiş olan taşıyıcı kolonları için tehlike oluşturacağını fark eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, harekete geçti. Basıncın yarattığı olası bir yıkım sonrasında havuz içerisindeki 6 bin ton suyun, sadece yarışmacılar için değil, bölgedeki vatandaşlar ve evler için de hayati risk yaratabileceği tespit edildi. İnşaat firmasından çalışmalarını azaltmasını isteyen müdürlük yetkilileri, bir yandan da havuz içerisindeki tonlarca suyun tahliyesine başladı. Ayrıca öğrencilerin yarışmaları dahil tüm müsabakalar, farklı havuzlara alındı.
BAKANLIKTAN UZMAN İSTENDİ
Bu gelişmelerden sonra inşaat boyunca kapalı olacak yüzme havuzu için ayrıca bakanlıktan da uzman incelemesi istendi. Bu inceleme sonrasında ortaya çıkacak durum ve sonrasında inşaatın da tamamlanmasıyla, havuzun tekrar kullanılıp kullanılmayacağının belirleneceği ifade edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:30 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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