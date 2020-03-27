Özel hastanede

Özel bir hastanedeki adli bir vaka nedeniyle gelen polisleri videoya çekerek sosyal medya hesabında 'hastanede 6 kişinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı' iddiasında bulunan şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanedeki adli bir vaka nedeniyle gelen polisleri videoya çekerek sosyal medya hesabında hastanede 6 kişinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığını iddia eden şahısın yaptığı paylaşım kendisine pahalıya patladı. İddianın yalan çıkması üzerine harekete geçen emniyet, videoyu yayan kişiyi gözaltına aldı.

HASTANE OLAYI YALANLADI: "HASTANEMİZDE KORONAVİRÜS POZİTİF HASTA BULUNMAMAKTADIR"

Olayın geçtiği belirtilen Alibey Hospital'dan yapılan açıklamada ateşli silah ile yaralanma sonucu hastaneye getirilen hastanın adli vaka kapsamında soruşturulması için polis ekiplerinin de hastaneye geldiği belirtilerek, hastane otoparkındaki polis araçlarının yoldan geçen bir kişi tarafından kamera kaydına alındığı ve koronavirüs vakası için gelindiği şeklinde yorumlanarak paylaşıldığı belirtildi.

Videonun doğru olmadığını açıklayan hastane açıklamasında "Hiçbir doğruluğu olmayan videoyu çekip paylaşan kişi hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Hastanemizde şu ana kadar herhangi bir koronavirüs pozitif hasta bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

ALİBEY HOSPİTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP. DR. ALİ ÇETİN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"24.03.2020 tarihinde akşam saatlerinde ateşli silah ile yaralanma sonucu hastanemize getirilen hastanın adli vaka kapsamında soruşturması için polis ekipleri gelmiştir. Hastanemiz otoparkındaki polis araçları, yoldan geçen bir kişi tarafından kamera kaydına alınmış, koronavirüs hasta vakası için gelindiği şeklinde yorumlanarak sosyal medyada paylaşılmıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir doğruluğu yoktur. Polis ekipleri adli vakaya karışmış hastanın soruşturması için gelmişlerdir. Hiçbir doğruluğu olmayan videoyu çekip paylaşan kişi hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Emniyet güçlerimiz şüpheli şahsı aynı gün içerisinde yakalamışlardır. Söz konusu şahıs, eğlence amaçlı video çektiğini ve söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etmiştir. Bu şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştır.Yine biz de hastane yönetimi olarak yanlış bilgiyle halkı galeyana getiren bu şahıs hakkında şikayetçi olduk. Adli işlemlerin virüs nedeniyle durdurulmasından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Adli işlemlerin ertelenmesi kararının kaldırılmasından sonra hukuki süreç devam edecektir. Bu şahsın gerekli cezayı alması için avukatlarımız süreci yakından takip etmektedir. Hastanemizde şu ana kadar herhangi bir koronavirüs pozitif hasta bulunmamaktadır. Kamuoyuna bildiririz."

(İHA)