Özel hastanede çıkan yangın söndürüldü - Başhekimin açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel hastanede çıkan yangın söndürüldü - Başhekimin açıklaması - Son Dakika

Özel hastanede çıkan yangın söndürüldü - Başhekimin açıklaması

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Özel hastanede çıkan yangın söndürüldü - Başhekimin açıklaması

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:33 Kaynak: AA
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