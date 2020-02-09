Özel hastanede çıkan yangın söndürüldü - Başhekimin açıklaması - Son Dakika

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Özel hastanede çıkan yangın söndürüldü - Başhekimin açıklaması
6 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:33 Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
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