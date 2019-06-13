Son Dakika Haberleri: Özel hastanede patlama (3)
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Özel hastanede patlama (3)

1 saat önce

Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti." dedi.
Özel hastanede patlama (3)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:33 Kaynak: AA
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