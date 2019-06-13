Özel hastanede patlama (3)
1 saat önce
Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:33 Kaynak: AA
'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Muratpaşa
ilçesi Yıldız Mahallesi
'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi.
Antalya İtfaiye
Daire Başkanı Ahmet Kısa
, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti." dedi.
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