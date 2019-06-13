Son Dakika Haberleri: Özel hastanede patlama (4)
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Özel hastanede patlama (4)

1 saat önce

- Patlama meydana gelen hastanenin klima odasından detaylar ANTALYA - Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

- Patlama meydana gelen hastanenin klima odasından detaylar ANTALYA - Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. -4-
Özel hastanede patlama (4)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:52 Kaynak: AA
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