Özel hastanede patlama (4)
1 saat önce
- Patlama meydana gelen hastanenin klima odasından detaylar ANTALYA - Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:52 Kaynak: AA
- Patlama meydana gelen hastanenin klima odasından detaylar ANTALYA - Antalya
'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. -4-
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Hastanede klima ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı