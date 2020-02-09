Özel hastanede yangın (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel hastanede yangın (3) - Son Dakika

Özel hastanede yangın (3)

14 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde özel hastanenin çatı bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Üçyol semtinde 7 katlı hastanenin çatısından duman yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiyenin vinçle ve bina içinden müdahale ettiği yangında yoğun duman nedeniyle hastaların tahliyesine başlandı.

Hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere taşınırken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Özel hastanede yangın (3)

Üçyol, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu
Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi İntihar eden polis Muhammed Emin Kaya'nın yakınları suç duyurusunda bulundu Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 13:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel hastanede yangın (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]