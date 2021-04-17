Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var - Son Dakika

Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var

17.04.2021 08:15
Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı!

Son zamanlarda özel hastanalerin, Kovid-19 hastalarını yüksek tedavi ücretleriyle kabul ettiğine yönelik iddialar ortalığı karıştırdı. Bir vatandaş, "Bir özel hastane Kovid-19 hastamızı en az 4 gece yatıracaklarını söyleyip 18 bin TL'lik ücreti peşin istedi" diye yaşadıklarını anlatırken, başka bir vatandaş ise bir hastanenin geceliğine 8 bin istediğini söyledi.

Son günlerde özel hastanelerin, Kovid-19 hastalarını 'en az 4 gün yatış' şartıyla gecelik 4 bin TL gibi yüksek tedavi ücretleri ile kabul ettiği iddiaları sıkça gündeme getiriliyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki mesajları attı.

GECELİĞİ 8 BİN LİRA

Hürriyet'in haberine göre, Ankara'da bir özel hastanede gecelik 8 bin Türk Lirası'na varan yüksek rakamlar istendiğini söyleyen bir vatandaşın yanı sıra birçok hasta yaşadığı benzer olayları paylaştı.

"EN AZ 4 GECE YATMASI GEREK"

Bir hasta yakını ise başından geçenleri şu sözlerle anlattı: "Oksijeni çok düşen ve nefes almakta zorlanan hastamız için bir özel hastaneyi aradığımda numaramızı istediler. Daha sonra bize geri dönüş sağlayacaklarını belirttiler. Aradıklarında bir hastane çalışanı 18 bin TL peşin olarak aldıklarını ve hastanın 4 gece yatması gerektiğini belirtti. Uzun uğraşlar sonucu devlet hastanelerinde yer bulabildik ve hastamızı yatırdık."

"EK ÜCRET ÖDEMEYİN"

Konuyla ilgili benzer pek çok hasta hikayesi duyduklarını ifade eden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, şu uyarılarda bulundu:

"Buna dair çok şey duyuyoruz ancak denetleme mekanizması çalıştırılmalı. Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre normalde belirlenen fiyatın 2 katına kadar özel hastanelerin ek ödeme alma hakkı var. Ancak bu korona için geçerli değil. Tebliğde (SUT korona ilave ücret alınmayacak hastalıklar listesine alındı. Bu nedenle SGK anlaşmalı özel hastanelerin hiçbir ilave ücret almaması gerekiyor. Beraberinde de pandemi paketi tanımlandı. Özel hastaneler Kovid-19 hastalarını yatırdıkları an SGK'dan bir tedavi ücreti alıyor. Şu anda insanlar çaresiz. Kovid-19 için vatandaşlardan hiçbir ödeme talep edilmemesi gerekiyor."

"ÜCRET YASAL DEĞİL"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili bir soru önergesi vererek bazı özel hastanelerin yatışlı korona hastalarından para aldığını belirtti ve "İstanbul ve Ankara'da bazı hastaneler korona hastalarından günlük 5 bin TL istiyor. Ücret yasal olmadığı için de para nakit alınıyor, fatura kesilmiyor" dedi.

Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! 4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin diyen bile var

Korona, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! '4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin' diyen bile var - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var - Son Dakika
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