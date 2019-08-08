Son Dakika Haberleri: Özel Hatem Hastanesi'nden Kurban Bayramı mesajı
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Özel Hatem Hastanesi'nden Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Özel Hatem Hastanesi ve Hatem Okulları Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel Hatem Hastanesi'nden Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Özel Hatem Hastanesi ve Hatem Okulları Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Kileci mesajında, "Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde yaşandığı özel günlerdir. Bu özel günlerden biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci, mutluluğu ve manevi huzuru içerisindeyiz. Bayram'da tüm güzelliklerin ve iyiliklerin en güzel şekilde yaşanması temennisiyle tüm meslek gruplarının, özellikle ambulanslarda, acil servislerde nöbet tutan tüm sağlık çalışanlarımızın Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
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