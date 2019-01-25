Özel: Havada 1989'un rüzgarı var, bunu görüyoruz
52 dakika önce
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifak yaptığımız tüm yerlerde CHP olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz.
CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel
, "İttifak yaptığımız tüm yerlerde CHP olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye
'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:38
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