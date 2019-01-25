Son Dakika Haberleri: Özel: Havada 1989'un rüzgarı var, bunu görüyoruz

Özel: Havada 1989'un rüzgarı var, bunu görüyoruz

52 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifak yaptığımız tüm yerlerde CHP olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz.

Özel: Havada 1989'un rüzgarı var, bunu görüyoruz, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifak yaptığımız tüm yerlerde CHP olarak, hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:38 

Ekonomi
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