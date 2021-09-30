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Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem - Son Dakika

Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem

30.09.2021 16:26
Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem, System.String[]

Onur Air'de çalışan yaklaşık 100 kişi, 20 aydır maaş alamadıklarını öne sürürek eylem yaptı.

Onur Air'de çalışan yaklaşık 100 kişi,  20 aydır maaş alamadıklarını öne sürürek eylem yaptı.

Onur Air çalışanları pandemi başladığından beri maaşlarını alamadıklarını öne sürerek, Bakırköy'de bulunan şirket genel merkezinin önünde toplandı. Burada bir süre alkışlarla eylem yapan yaklaşık 100 kişilik pilot, kabin görevlisi ve teknik çalışandan oluşan grup, yöneticilerle görüşmek istedi. Onur Air yönetim kurulu başkanı ile görüşen grup temsilcileri, bina önünde bekleyen arkadaşlarına toplantı hakkında bilgi verdi.

"MADDİ KONULARIN, ŞİRKETİN SATIŞINA BAĞLI"

Grup adına yönetim kurulu başkanıyla görüşen Kaptan Pilot Serhan Gürler, "Kendisinin şu an şirketimiz gibi mali durumunun iyi olmadığını söyledi. Maddi konuların, şirketin satışına bağlı olduğunu ve kendisi bizden 15 gün ila maksimum bir ay süre rica ettiler. Şu an gelinen noktada bu satışın gerçekleşeceğine inandıklarını söylediler" dedi.

"PANDEMİ ÖNCESİNDE DE ALACAKLARIMIZI ALAMADIK"Kaptan Pilot Hayrettin Adal ise, "Biz kilit bir ekibiz. Bir uçağın uçmasında, pilot, kabin görevlisi ve teknik ekip bir çarkın dişlileridir. Bunlardan birini çıkartırsan uçak çalışmaz. Ben 30 yıldır havayolu işinde çalışıyorum. Çalışanlarının haklarına göz diken hiç bir şirket ayakta kalamaz. Biz pandemi öncesinde dünyanın her yerinde operasyon yaptık. Biz pandemi öncesinde de alacaklarımızı alamadık. Bunun bir tarifi yok. Biz pandemi öncesi alacaklarımızın da peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

"PROTESTO AMAÇLI GELMEDİK SADECE HAKKIMIZI ARIYORUZ"

Kabin görevlisi Tuğce Cüce de, "Biz yaklaşık 19 aydır, şirketimiz tarafından mağdur edildik" derken havayolu şirketinde beş yıldır çalıştığını söyleyen Sümeyye Uzun ise, "Burayla ilişiğimiz kesilmediği için başka bir işe başlayamıyoruz. Bekliyoruz, ama bir süre sonra beklemenin de bir sınırı vardır diye düşünüyorum. Buraya protesto amaçlı gelmedik sadece hakkımızı aramaya geldik" diye konuştu.


Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem
Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem
Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem
Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem
Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem
Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem
Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem

Onur Air, Protesto, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel havayolu şirketi çalışanlarından eylem - Son Dakika


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