(Özel) HAYKOOP Başkanı Faruk Özen: "Kitapla gelen başarı festivalle devam etmeli"

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Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı

Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar