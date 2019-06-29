(ÖZEL) - Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma
46 dakika önce
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:45 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. K.İ., inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı.
- Diyarbakır
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum
Trump, ABD'li teknoloji şirketlerinin Huawei'ye ürün satmasına izin verdi
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama