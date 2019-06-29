Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) - Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma
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(ÖZEL) - Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma

46 dakika önce

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı.

(ÖZEL) - Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma, System.String[]
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. K.İ., inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:45 Kaynak: DHA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel
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