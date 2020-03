(Özel) Her gün aynı korkuyu yaşıyorlar - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde göçen köy yolu yüzünden ulaşım tehlikeli hale geldi. 10 köye bağlanan yolun bir an önce yapılmasını isteyen köy sakinleri, güzergahı kullanırken her gün aynı korkuyu yaşadıklarını ifade ettiler.



İlçeye bağlı Ali köy İmamlar Mahallesindeki Zonguldak ve Çaycuma yoluna ve birçok köye giden bağlantı yolda çökme meydana geldi. Muhtarın müracaatlarına rağmen 2 senedir yapılmayan yol yüzünden köy halkı endişeli günler yaşıyor. Araçların geçtiği zaman bile korkan köy halkı; çocuklarını, hayvanlarını o yolun etrafından dolanmasını bile istemiyor. Çaresiz kalan köylü yollarının yapılacağı günü bekliyor. Konuyla ilgili 2018 yılından bu yana müracaatlarda bulunan köyün muhtarı Durmuş Yiğit şunları söyledi:



"Kar ve yağmur sonrası yol tekrar çökmeye başladı. Geçen gün buralarda oluşan balçıklar yüzünden bir sığır battı. Traktör ile zor kurtarıldı. Bir taraftan da öğrenci servisinin işlediği yol olduğu için daha tehlikeli hal alıyor. Yolumuz için 2018 yılından bu tarafa İl Özel İdareye ve AFAD'a taahhüt nameli dilekçe verdim. Yol yapılmasa bile göçen araziye istinat duvara çekilmesi istedim. İncelemeye gelindi. Keşif özetini istedim. İl Özel İdare yolun yapılacağını söyledi ama bir tarih vermediler. Yolun alt tarafı da göçmeye başladı. Sonra yolu genişletelim yukarı doğru dedik ama 2014 yılında dikilen direkler yüzünden yol genişlemesi olmadı. EnerjiSa' ya 3 sefer dilekçe verdim. Bu yolda can güvenliğimiz yok, her an trafik kazası olabilir direklerin kalkması gerekiyor diye. Ama Enerji-sa tarafından 10 sene direklere dokunamayacaklarını söyledi."



Köyde yaşayan Tayfun Kardaş, köyünün göçen yolu için yardım çağrısında bulundu. Kardaş, "Alt tarafa duvar yapılmadığı için yol sürekli çöküyor. Buradan geçen araçlarında devrilme tehlikesi var. İl Özel İdare üst tarafı tıraş edip yolu genişletmek istedi ama bu sefer elektrik direkleri yolun ortasında kaldı. Direklerin kalkamayacağını öğrendik. Sonrada tıraş olan bölge yağmur yağınca kaymaya başladı. Bu yolumuz Zonguldak merkeze, Çaycuma'ya ve yaklaşık 10 köye bağlanan bir yol. Öğrenci servisinin, yolcu servisinin, yüklü tarım araçlarının geçtiği yol. Ölümlü bir kaza olduktan sonra mı yetkililer bu yolla ilgilenecek. Zaten yolumuz öyle şekil aldı ki traktör bile zor geçiyor. Allah'tan yol çökerken bir araç geçmemiş yoksa aşağı yuvarlanırdı. Bu yolun etrafı tarım arazisi ve sürekli dolgu yapıyorlar. Bunun önlemini alan yok".



56 senedir Ali köyünde yaşayan Satılmış Tutal, seçim zamanı köye gelen milletvekiline söylediklerini ve seçim sonrası yolu yapacağız açıklamasını aldığını söyleyerek, "Yolumuz için söz aldık ama maalesef tutulmadı. İlla can yanınca mı hatırlanacağız. Hastamız olduğu zaman Zonguldak'a gitmek için bu yolu kullanıyoruz ama çok zor geçiyoruz. Yarım saat gecikmeli de olsa mecbur geçiyoruz. Biz artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK