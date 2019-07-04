Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BÖYLE ÇALIŞTILAR
Son Dakika Güncel Haber

(ÖZEL) HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BÖYLE ÇALIŞTILAR

2 saat önce

Esenyurt'ta iki işçinin 5 katlı binada hiçbir güvenlik önlemi almadan mantolama calışması yapmaları, yürekleri ağıza getirdi.

(ÖZEL) HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BÖYLE ÇALIŞTILAR, System.String[]

Esenyurt'ta iki işçinin  5 katlı binada hiçbir güvenlik önlemi almadan mantolama calışması yapmaları, yürekleri ağıza getirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, geçen yıl iş kazalarında 438'i inşaat veya yol çalışmalarında olmak üzere 1923 işçi, iş kazalarında yaşamlarını yitirdi. İş kazalarında İstanbul 226 ölüm ile ilk sırada yer aldı.
Esenyurt Belediyesi ve kaymakamlığının karşısındaki 5 katlı binanın arka cephesinde 'Mantolama' olarak bilinen yalıtım çalışması yapan iki işçi kurdukları iskelede emniyet kemeri, baret ve diğer güvenlik önlemlerini almayan iki işçi demir iskelede gün boyu çalıştı. Binanın arka cephesinde yerden metrelerce yüksekliğe dağcı gibi tırmanarak çıkan, üzerinde çalıştıkları kalasların üzerinde gidip gelen işçiler, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir alt kata akrobat gibi indikten sonra kalasları çekerek yeniden yerleştirdi. İşçiler molalarını da burada verdi. İskeleye bağladıkları bir halatla malzemeleri çeken, yemeklerini de burada yiyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan yerden metrelerce yükseklikte canlarını hiçe sayarcasına rahat hareketlerini görenler endişelerini dile getirmekten kendilerini alamadı.
Canlarını hiçe sayarak çalıştılar (Özel) (Perşembe) (Görüntü Dökümü)

Görüntü Dökümü:
---------------------
-İskele üzerinde çalışan işçiler kalasların üzerinde gidip gelirken ve çalışırken
-İşçiler iskeleye tırmanırken, inerken
-İskele üzerinde mola verirken
-Binanın genel görültüleri ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:27 Kaynak: DHA
İstanbul, Esenyurt, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız İstanbul Valiliği, müzik yayını yapan mekanların denetimin artırılması için harekete geçti İstanbul'da lüks otomobille terör estiren maganda, şarkıcı çıktı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BÖYLE ÇALIŞTILAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]