(Özel) Hırsızların dükkanın önüne bırakılan bisikleti çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

Sancaktepe'de iki hırsız, dükkanın önünde duran henüz taksitleri bitmemiş bisikleti çalmak için en uygun anı kolladı. Dükkanın önünden geçerek çevreyi kontrol eden iki şahıs, dükkan sahibinin fark etmediği bir anda bisikleti çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar, mahalleye dadanan hırsızlardan şikayet ederek önlem alınması gerektiğini belirtti.



Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iki hırsız bir dükkanın önünde duran henüz taksitleri bitmemiş bisikleti çalmak için gözlerine kestirdiler. Dükkan sahibinin boş anını kollayan şahıslar, dükkanın önünden geçermiş gibi yaparak dükkanın içerisini inceledi. Şahıslardan birisi gözcülük yaparken diğeri dükkan sahibinin boş anını bulduğu anda bisiklete yöneldi. Şahıs çaldığı bisiklete atlayarak olay yerinden uzaklaştı.



Hırsızlık mağduru olan dükkan sahibi Yaşar Balaban, "İki kişi geliyor, bisikleti alıp götürüyorlar. 4 ay öncesinde bu marketi soymuşlardı zaten, aynı şahıslar mı bilmiyorum tabii. 1 ay öncesinde de dükkanımızın önündeki kamyonetin aküsünü çaldılar. Burada hırsızlık olayları fazlalaştı. Bu bölgede hırsızlıklar çok olmakta, bu kaçıncı defa artık bilemiyorum. Buna bir önlem alınması lazım" dedi.



İki hırsızın dükkan önünde duran bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki şahıs dükkanın önünden geçerek hırsızlık için en uygun anı kolluyor. Şahıslardan biri fırsatını bulunca dükkanın önünde düren bisikletlerden birini çalıyor. - İSTANBUL