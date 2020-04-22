(Özel) Hırsızların levye ile kapının kilidi kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Hırsızların levye ile kapının kilidi kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar kamerada - Son Dakika

(Özel) Hırsızların levye ile kapının kilidi kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar kamerada

6 saat önce

Ataşehir'de birkaç hırsız, levyeyle kapı kilidini kırdıkları bir iş yerine girerek silikon malzemeleri çaldı.

(Özel) Hırsızların levye ile kapının kilidi kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar kamerada, System.String[]

Ataşehir'de birkaç hırsız, levyeyle kapı kilidini kırdıkları bir iş yerine girerek silikon malzemeleri çaldı. Hırsızlar dükkanın alarmına rağmen kısa sürede malzemeleri çalıp kaçtılar. Şahısların levyeyle kilidi kırıp hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde saat 06.50 sularında yaşanan olayda, iddiaya göre birkaç hırsız bir otomobil ile silikon ve köpük malzemeleri satan iş yerinin önüne geldiler. Şahıslar levye ile iş yerinin kapısının kilidini kırıp içeri girdiler. Şahıslar dükkanın çalan alarmına aldırış etmeden birkaç dakika içerisinde içerideki silikon malzemeleri çaldılar. Çaldıkları malzemeleri araç koyan şahıslar hızla oradan uzaklaştılar.


Dükkan sahibi Cihan Uzuner, "Sat 06.50'de telefonumuz çaldı, dükkanımızda hırsız olduğunu öğrendik. Hızlıca polise haber verdik. Apar topar dükkana geldik. Levyeyle kapıyı kırıp içeri girip silikonları almışlar. Alarm çalmasına rağmen komşuların uyarılarına rağmen devam etmişler. Polise şikayetimizi yaptık" dedi.


Hırsızların levye ile kapı kilidini kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar levye ile kapıdaki kilidi kırıyor ve içeri giriyor. Dükkandaki malzemeleri çalarak araca yüklüyorlar. - İSTANBUL

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:12 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü         
14:13
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor         
13:26
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak         
13:24
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek         
13:15
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu         
13:07
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi         
13:00
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak         
12:41
23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri 23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri         
12:40
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor         
12:36
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var         
12:35
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi         
12:22
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı         
12:11
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı         
11:56
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 15:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Hırsızların levye ile kapının kilidi kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]