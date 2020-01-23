(Özel) Hızla ilerleyen minibüsün, içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kaza anı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Hızla ilerleyen minibüsün, içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kaza anı... - Son Dakika

(Özel) Hızla ilerleyen minibüsün, içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kaza anı...

6 saat önce

Pendik'te sür'atle ilerleyen minibüs kontrolden çıkınca faciadan dönüldü.

(Özel) Hızla ilerleyen minibüsün, içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kaza anı..., System.String[]

Pendik'te sür'atle ilerleyen minibüs kontrolden çıkınca faciadan dönüldü. Minibüs, yolda ilerleyen içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kazada otobüsteki yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun karşısından gelen İETT otobüsüne hızla çarptı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan sürücülerin yardımına koştu. Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Olaya tanık olan bir vatandaş, "Bir minibüs tipi araç ile otobüs kaza yaptı. Otobüsün içi doluydu. Milleti boşalttılar otobüsten dışarı. Minibüs sürücüsü yaralanmıştı" dedi.


Minibüsün İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen minibüs kontrolden çıkarak karşıdan gelen otobüse çarpıyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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