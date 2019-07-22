(Özel) Hollywood kahramanlarının ayakkabılarını Bursalı usta yapıyor

Bursa'da 66 yıldır tarihi ayakkabılar yapan ustanın ayakkabıları Hollywood filmlerinde kullanılıyor.

Bursa'da 66 yıldır tarihi ayakkabılar yapan ustanın ayakkabıları Hollywood filmlerinde kullanılıyor.



Ayakkabı imalatını 8 yaşında babasının yanında öğrenen Hilmi Demirtaş (74), yüzlerce yıl önce kullanılan ayakkabı ve çizmeleri elde imal ederek bunları dünyanın çeşitli ülkelerine ithal ediyor. Türkiye'de yayınlanan birçok tarihi dizinin yönetmenleri Hilmi ustanın kapısını çalıyor. Demirtaş, yaptığı tasarımlarla dizilere özel çizme ve ayakkabı üretiyor.



Tarihi dizilerde figüranından başrol oyuncusuna kadar herkesin giydiği ayakkabıları imal eden emektar usta, normal çizmeleri 300 liradan satarken, başrol oyuncuları için özel tasarımla 20 günde hazırladığı çizmeleri ise 5 bin liradan satıyor. Ustanın deri ve kösele kullanarak yaptığı kendi tasarımı ayakkabıları Hollywood'daki bir çok tarihi filmde oyuncular tarafından kullanıldı. 66 yıldır işini severek yapan ustanın sanat eseri tarihi çizme ve ayakkabıları büyük rağbet görüyor. Hilmi usta, dünyanın 16 ülkesi ve Türkiye'deki bir çok mehter takımı, folklor ekibi ve okçuluk kulüplerine de tarihi çizme ve ayakkabı yapıyor.



Mesleğe 8 yaşında babasının yanında başladığını ifade eden Hilmi Demirtaş, "Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Daha sonra bu işin inceliklerini İstanbul'daki gayri müslim ustalardan öğrendim. Ben bu tarihi çizmeleri dizilere yapıyorum. 4 tane diziye yaptım. Bu ayakkabıları hakiki deriden yapıyorum. Benim yaptığım ayakkabı ve çizme modellerinin içinde 3 bin yıllık modeller var. Folklor ayakkabılarından günde 30 çift yapabiliyoruz. Çizme ise günde 5 taneyi geçmiyor. Dizilerin başrol oyuncuları için özel tasarım çizmeleri ise 20 günde ancak tasarlayıp bitiriyoruz. Yaptığım ayakkabı ve çizmeleri 300 lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatla satıyorum. Yaptığım ayakkabıları aracı vasıtasıyla Hollywood'a gönderdim" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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