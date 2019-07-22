Son Dakika Haberleri: (Özel) Hollywood kahramanlarının ayakkabılarını Bursalı usta yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Hollywood kahramanlarının ayakkabılarını Bursalı usta yapıyor

16 dakika önce

Bursa'da 66 yıldır tarihi ayakkabılar yapan ustanın ayakkabıları Hollywood filmlerinde kullanılıyor.

(Özel) Hollywood kahramanlarının ayakkabılarını Bursalı usta yapıyor, System.String[]
Bursa'da 66 yıldır tarihi ayakkabılar yapan ustanın ayakkabıları Hollywood filmlerinde kullanılıyor.

Ayakkabı imalatını 8 yaşında babasının yanında öğrenen Hilmi Demirtaş (74), yüzlerce yıl önce kullanılan ayakkabı ve çizmeleri elde imal ederek bunları dünyanın çeşitli ülkelerine ithal ediyor. Türkiye'de yayınlanan birçok tarihi dizinin yönetmenleri Hilmi ustanın kapısını çalıyor. Demirtaş, yaptığı tasarımlarla dizilere özel çizme ve ayakkabı üretiyor.

Tarihi dizilerde figüranından başrol oyuncusuna kadar herkesin giydiği ayakkabıları imal eden emektar usta, normal çizmeleri 300 liradan satarken, başrol oyuncuları için özel tasarımla 20 günde hazırladığı çizmeleri ise 5 bin liradan satıyor. Ustanın deri ve kösele kullanarak yaptığı kendi tasarımı ayakkabıları Hollywood'daki bir çok tarihi filmde oyuncular tarafından kullanıldı. 66 yıldır işini severek yapan ustanın sanat eseri tarihi çizme ve ayakkabıları büyük rağbet görüyor. Hilmi usta, dünyanın 16 ülkesi ve Türkiye'deki bir çok mehter takımı, folklor ekibi ve okçuluk kulüplerine de tarihi çizme ve ayakkabı yapıyor.

Mesleğe 8 yaşında babasının yanında başladığını ifade eden Hilmi Demirtaş, "Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Daha sonra bu işin inceliklerini İstanbul'daki gayri müslim ustalardan öğrendim. Ben bu tarihi çizmeleri dizilere yapıyorum. 4 tane diziye yaptım. Bu ayakkabıları hakiki deriden yapıyorum. Benim yaptığım ayakkabı ve çizme modellerinin içinde 3 bin yıllık modeller var. Folklor ayakkabılarından günde 30 çift yapabiliyoruz. Çizme ise günde 5 taneyi geçmiyor. Dizilerin başrol oyuncuları için özel tasarım çizmeleri ise 20 günde ancak tasarlayıp bitiriyoruz. Yaptığım ayakkabı ve çizmeleri 300 lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatla satıyorum. Yaptığım ayakkabıları aracı vasıtasıyla Hollywood'a gönderdim" dedi. - BURSA
Hollywood, Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! TÜBİTAK koruma memuru alacak ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Hollywood kahramanlarının ayakkabılarını Bursalı usta yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]