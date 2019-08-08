Son Dakika Haberleri: (Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu

2 saat önce

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

(Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu, System.String[]
Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Şam'ın tabutunun başına hostes fuları konuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından eşi Rıdvan Şam ve yakınları tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şam'ın çocuğu olmadığı öğrenilirken akrabalarının İzmir'de olduğu ve oradan gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Acılı eşi yakınlarının teselli ettiği görüldü.

Şam'ın tabutunun başına Hostes kıyafetinde kullandığı fuları bir yakını tarafından konuldu. - İSTANBUL
Büyükçekmece, Sabah, Şam, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maaşını alamadı, restoranı yaktı
Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN) Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]