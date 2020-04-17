(Özel) Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi (Özel) Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi

(Özel) Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eski otomobil ve motosikletleri revizyon yapan Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor.

(Özel) Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde eski otomobil ve motosikletleri revizyon yapan Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor.


Burak Kaya, ağabeyi Osman Kaya ile birlikte, yaklaşık yarım asırlık otomobil ve motosikletleri revize ederek, onları orijinal parçaları ile trafiğe çıktıkları ilk gündeki haline getiriyor. Dünyanın yaşadığı Korona virüs (Covit -19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kaya "Normal günlerimizde ağabeyim Osman Kaya ile birlikte tost satışı yapıyoruz. Bugünlerde ise yani Korona Virüs'ün dünyaya yayıldığı bu günlerde ise evimizin altında otomobil ve motosikletlerde revize çalışması yapıyoruz. İtalyan markası Fiam Johnny panther 3 tekerlekli otomobilin orijinal parçalarını bulmak zor elbette. Türkiye'de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok. Tüm motor aksamının bakım ve onarımlarını Tavşanlılı ustalarımız ile yaparak üzerindeki parçaları orijinal olarak İtalya'dan getirttik. Fiber kaplama benzin yakıtlı olan aracımız, 4 ileri ve 4 takviyeli olarak geri vites bulunmaktadır. Aracımızın plakası dekor olarak takıldı, BY olması ise bizim markamız ve bu araç ile çalışır durumda olmasına rağmen trafiğe açık alana çıkarmıyoruz. Emek verdiğimiz bu tür araçları koleksiyon amacıyla yapıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Burak Kaya, Tavşanlı, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:01 Kaynak: İHA

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