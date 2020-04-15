(Özel) İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu - Son Dakika

(Özel) İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesine son vermesinin ardından köylüler üretimi durdurmak zorunda kaldı.

(Özel) İBB desteği kesince İstanbul'da lale üretimi durdu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesine son vermesinin ardından köylüler üretimi durdurmak zorunda kaldı. Üretimin durdurulmasının ardından boş kalan lale tarlaları havadan görüntülendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş'nin 2008 yılında başlattığı, "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği" projesi kapsamında yetiştirilen 30 milyon lale köylülerin ekonomisine ve İstanbul'un peyzajına katkı sağlıyordu. Fakat İBB'nin projeye son vermesinin ardından projeye dahil olan İBB'nin de "Bu köyde lale üretiliyor" diyerek tabela astığı köy olan Silivri Seymen köyü üretimi durdurdu. İstanbul'un parklarını, caddelerini süsleyen adeta kentin simgesi haline gelen ve üretimi durdurulan lalelerin yetiştirildiği tarlaların boş hali ise havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen tarlalarda yalnızca önceki yıllardan kalan küçük bir alanda lale olduğu görüldü.


"İBB bizden lale alımını bıraktığı için mecburen lale üretimi durdu"


Köylülerin büyük kısmının lale üretimi döneminde geçimlerini sağladığını söyleyen Silivri Köyleri Süs Bitkileri Kooperatifi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Erdinç Atmaca, "Köyümüze lale ekimi durmuş durumda. Biz lale ekimine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin sosyal sorumluluk projesi dahilinde başlamıştık. Yaklaşık 5-6 yıl lale ekimini sürdürdük. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bizden lale alımını bıraktığı için desteğini kestiği için mecburen lale üretimi durdu. Lale soğuk iklimi çok sever burada iklim önemli. Burası ılıman daha sıcak kalıyor ve küresel ısınma sebebiyle de burada lale artık çok zor yetişiyor. Lale üretimi olduğu zamanlarda burada büyük bir kesim lalenin ot alması, çiçek kırma gibi işlerde köylüler çalışıyordu. Laleden iyi kötü bir şeyler kazanabiliyorduk. Fakat şuanda üretim tamamen durdu. Lalelerin dışında bundan sonra buraya ayçiçeği, mısır ekeceğiz tarlalarımız boş kalmaz asla. Muhtemelen değerlendirilecek. Ayrıca daha önce İBB'nin kopan laleler için gıda boyası çalışması vardı başarılı da olundu ama daha sonra lalelerin üretimi ile birlikte bu da durdu" şeklinde konuştu.


"Lale ile köylüler kazanç sağlayacaktı"


Lale ekiminin İBB'nin desteğini çekmesi ile durdurulduğunu ifade eden Silivri Seymen Mahalle Muhtarı Bahattin Gençer, "Şu anda burada lale üretimi durdu. Daha önce alım garantiliydi. Lale İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin orman köylerini kalkındırma projesiydi. Buradaki köylülere kazanç sağlanacaktı. Fakat lale birkaç senedir burada hiç çıkmıyor. Ekilmemesinin sebebi de soğanları burada çoğaltmamız gerekiyordu toprakla ilgili mi farklı sebeplerden dolayı mı çoğalmıyor bilmiyoruz. Kardeş yapmadığı için de laleyi çoğaltamadık. 10-15 aile lale üretiyorsa bunu ilk etapta azalttılar. Bakıldı ki buda çözüm değil üretimi kestiler. Artık lale burada ekilmiyor" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:03 Kaynak: İHA

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