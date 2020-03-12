(Özel) İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar - Son Dakika

(Özel) İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar

6 saat önce

Maltepe'de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı.

(Özel) İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar, System.String[]

Maltepe'de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı. O dehşet anları minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki vatandaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.


İçi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:56:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]