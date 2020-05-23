(Özel) "İcracı babalara" bu kez de görüntülü konuşma engeli - Son Dakika

(Özel) "İcracı babalara" bu kez de görüntülü konuşma engeli

Mahkeme kararına rağmen eski eşleri tarafından çocukları gösterilmediği için evlatlarını icra yoluyla haczeden babalar, korona virüs salgını sürecinde bu kez de "görüntülü konuşma" engeline takıldı.

(Özel)

Mahkeme kararına rağmen eski eşleri tarafından çocukları gösterilmediği için evlatlarını icra yoluyla haczeden babalar, korona virüs salgını sürecinde bu kez de "görüntülü konuşma" engeline takıldı. Pandemi nedeniyle icra müdürlükleri kapalı olunca, çocuklarıyla en azından görüntülü konuşmak isteyen birçok baba, mahkeme kararlarına karşın bunu başaramıyor.


Korona virüs salgını, dünya üzerindeki tüm insanları ve sektörleri etkilerken, 'icracı mağdur babalar' da pandemiden nasibini aldı. Eşlerinden boşanmış, çocuklarıyla belli zaman dilimlerinde mahkeme kararıyla görüşme hakları bulunan birçok baba, eski eşlerinin çocuklarını göstermemeleri nedeniyle icra müdürlüklerinin yolunu tutup evlatlarını haczediyordu. Ancak pandemi nedeniyle insanlar evlerine çekildi, icra müdürlükleri kapatıldı, sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Hal böyle olunca çocuklarını en azından görüntülü konuşma yaparak görmek isteyen "mağdur babalar" soluğu mahkemelerde aldı. Bazı babalar mahkeme kararlarını umutla beklerken, bazı babalar mahkeme kararına rağmen çocuklarıyla görüntülü görüşme yapamıyor. Oğlunu 6 yıldır icra yoluyla görebilen, görüntülü konuşma için mahkeme kararını bekleyen Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkan Yardımcısı Hüsnü Kutluay, "Evcil hayvanlar bile haczedilmezken, biz kendi çocuklarımızı icra ile görmek durumunda kalıyorduk. Pandemi döneminde icrayı dahi arar olduk. Ne görüntülü görüşebiliyoruz, ne mahkeme kararlarına rağmen çocuklarımızı görebiliyoruz. Hakkımız var ama bu hakkımız teslim edilmiyor. Biz icrayı bile arar duruma düştük" dedi.


Görüntülü görüşmek için mahkemeye başvurdu


2014 yılından bu yana 11 yaşındaki oğlu K. Kutluay ile ancak icra yoluyla görüşebildiğini belirten Kutluay, "Eski eşim, oğlumla iletişim kurmam için icradan başka yol bırakmadı. Korona virüs salgını nedeniyle icra müdürlüklerinin kapatılmasıyla birlikte bu imkan da ortadan kalktı. Çocuğunu düşünen her ebeveyn gibi ben de bu salgın döneminde oğlumu riske atacak herhangi bir yaklaşımda bulunmak istemem. Bu sebeple aramızdaki özlemi gidermek için teknolojik imkanları kullanarak görüntülü görüşme yapmak istedim. Derneğimize üye olan çok sayıda kişi de aynı mağduriyeti yaşıyor. Bu taleplerimiz, karşı taraftan olumlu cevaplanmayınca mahkemeye başvurmak durumunda kaldık. Mahkemeden, görüntülü görüşme için karar aldırmamız gerekti. Mahkeme başvurum üzerine verdiği ara kararda, karşı tarafa tebliğ edip oradan alacağı cevap üzerine bir değerlendirmede bulunacağını belirtti. Bu talep en temel haktır, iletişim özgürlüğüdür. Bunun için karşı tarafa görüş sormak anlamsız geliyor. Karara itiraz ettim ancak duruşmada değerlendirileceği belirtildi. Zaman geçiyor. Hangi duruşmada karar verilecek, o zamana kadar pandemi bitecek mi, dolayısıyla bu talebin anlamı kalacak mı belirsiz" diye konuştu.


"İcrayı bile arar duruma düştük"


Bu süre zarfından oğluyla yalnızca bir kere çok kısa süreli görüntülü görüşme yapabildiğini, daha sonraki aramalarında çocuğuna ulaşamadığını kaydeden Kutluay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahkeme kararını beklerken belki görüşebilirim umuduyla oğlumu aradım, mesaj attım ama telefonlar açılmıyor. Ben zaten normal görüşme günlerinde de sıkıntı yaşayan bir babayım. Şu anda görüntülü aradığımda açılmıyor, attığım mesaja cevap alamıyorum. Pandemi döneminde İçişleri Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda mahkeme kararını gösteren ebeveynlerin çocukla iletişim kurabileceğine ilişkin genelge var. Eline mahkeme kağıdını alıp çocuklarını hiç olmazsa kapıda görmek isteyen babalar, engellerle karşılaştı. Örneğin İstanbul'dan Yalova'ya giden bir arkadaşımız çocuğunu göremeden geri döndü. Hal böyle olunca bize de yapacak bir şey kalmıyor. Evcil hayvanlar bile haczedilmezken, biz kendi çocuklarımızı icra ile görmek durumunda kalıyorduk. Pandemi döneminde icrayı dahi arar olduk. Ne görüntülü görüşebiliyoruz, ne mahkeme kararlarına rağmen çocuklarımızı görebiliyoruz. Hakkımız var ama bu hakkımız teslim edilmiyor. Biz icrayı bile arar duruma düştük."


Görüntülü konuşma kararına rağmen görüşemiyor


Eskişehir'de yaşayan ve kendinden habersiz başka bir şehre taşındıkları için oğulları 6 yaşındaki Ö. Özkan ve 3 yaşındaki A. Özkan ile görüşemediğini belirten Mehmet Özkan da, "26 Nisan 2019'da eski eşimle anlaşmalı bir şekilde boşandık. İki çocuk babasıyım. Eski eşim benden habersiz çocuklarımı alıp Mersin'e taşındı ve adreslerini bilmiyorum. 78 gündür çocuklarımı göremiyorum. Hangi şartlar altında yaşadıklarını bilemiyorum. Pandemi sürecinde çocuklarımın sağlık durumundan haberdar değilim. Çocuklarımdan uzaktayım, onları göremiyorum. Velayetin değiştirilmesi için dava açtım, çocuklarımla görüşme talep ettiğimi bildirdim. Mahkeme, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle haftanın iki günü görüntülü konuşma kararı aldı. Buna rağmen eski eşim çocuklarımla beni görüştürmüyor. 'Telefonum bozuk, internetim yok' gibi bahaneler üretiyor. Adresi vermesi halinde internet bağlatıp telefon alabileceğimi söylememe rağmen adresini bana vermedi. Sesli olarak görüşme talep edip mahkeme kararı olduğunu söyledim. Şimdiye dek çocuklarımdan sadece en büyüğüyle sesli olarak görüşebildim. Küçük oğlumla ise hala görüşemedim" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam (Özel) 'İcracı babalara' bu kez de görüntülü konuşma engeli - Son Dakika

Son Dakika

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu         
13:57
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı         
13:54
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı         
13:20
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor         
13:16
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı         
13:03
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler         
13:03
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi         
12:55
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor         
12:54
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü         
12:27
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi         
12:24
2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? 2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?         
12:20
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti         
12:10
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 17:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) "İcracı babalara" bu kez de görüntülü konuşma engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]