Özel İdare'den güvenlik güçlerine araç tahsisi
1 saat önce
Kilis İl Özel İdaresi tarafından jandarma ile polise 13 adet kamyonet teslim edildi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
İl Özel İdaresi tarafından jandarma ile polise 13 adet kamyonet teslim edildi.
Kilis Valisi Recep Soytürk'ün girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen ödenek ile Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 13 adet çift kabinli kamyonet alınarak, İl Genel Meclisi kararıyla Jandarma
ile emniyete teslim edildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Ramazan Sümer tarafından İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan yapılan protokol ile İl Emniyet Müdürlüğüne 10 adet, İl Jandarma Komutanlığına 3 adet araç teslim edildi. - KİLİS
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik Türk-İş Başkanı Atalay'dan "İşçileri sattı" eleştirilerine yanıt: Esas alçak onlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma Teröristlere darbe üstüne darbe