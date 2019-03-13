Özel İdare'den Okul Bahçesi Düzenlemeleri
1 saat önce
Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı.
Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte, kış aylarının geride bırakılmasının ardından Isparta kent merkezindeki okul bahçelerinde sahaların çizgi düzenlemesi ve boyama çalışmaları yapıldı.
Okul yöneticileri Özel İdare'nin yaptığı çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler. - ISPARTA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:28 Kaynak: İHA
Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı
Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var
Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın
Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek