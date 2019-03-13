Son Dakika Haberleri: Özel İdare'den Okul Bahçesi Düzenlemeleri

Özel İdare'den Okul Bahçesi Düzenlemeleri

1 saat önce

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı.

Özel İdare'den Okul Bahçesi Düzenlemeleri, System.String[]
Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte, kış aylarının geride bırakılmasının ardından Isparta kent merkezindeki okul bahçelerinde sahaların çizgi düzenlemesi ve boyama çalışmaları yapıldı.

Okul yöneticileri Özel İdare'nin yaptığı çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

Isparta, Güncel
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