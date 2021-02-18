Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalarımı sürdürüyor - Son Dakika

Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalarımı sürdürüyor
18.02.2021 11:05
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dün kapalı olan 165 köyden 160'ı açılarak 5 köyü açma çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'ta etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinde meydana gelen hasarlar sonrası elektrik verilemeyen köylerde çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı sonrası dün kapalı olan 165 köyden 160'ı tamamen açılırken Ereğli 3 ve Çaycuma 2 köye ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. - ZONGULDAK
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