Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Karabük merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında Özel İdare ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Karabük merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında Özel İdare ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Genel Sekreter Mehmet Uzun, kar küreme ve yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ekiplerin aralıksız çalıştığını belirten Genel Sekreter Uzun, " Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerimiz 6 ilçemizdeki sorumluluk alanlarımızda aralıksız çalışıyor. Sabah 09.00 itibari ile il genelinde 209 köy yolunun 1427 km'si kar yağışı nedeni ulaşıma kapalıydı. Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde 29 köyümüzün 267 km'lik yolu ulaşıma açıldı ve ekiplerimiz halen yoğun bir çalışma içerisindeler. Şuanda ekiplerimiz, 12 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 beko lader, 5 pikap ile il ve ilçelerimizde ki köy yollarında hummalı bir çalışma içerisindeler" diye konuştu.


Genel Sekreter Uzun, yola çıkacak vatandaşlara uyarıda da bulunarak kış lastiklerini takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmaları söyledi. - KARABÜK

Uzun Yol, Sekreter, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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