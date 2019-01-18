Son Dakika Haberleri: Özel İdare Ekiplerinden Kızıldağ'daki Karla Mücadele Çalışmalarına Destek

Özel İdare Ekiplerinden Kızıldağ'daki Karla Mücadele Çalışmalarına Destek

22 dakika önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas karayolu, 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara destek verdi.

Özel İdare Ekiplerinden Kızıldağ'daki Karla Mücadele Çalışmalarına Destek, System.String[]
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan- Sivas karayolu, 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara destek verdi.

Erzincan- Sivas karayolunun 105'nci kilometresindeki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde önceki gün kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşım durdu. Saat 14.00'ten itibaren Refahiye ilçesinden Sivas yönüne, Sivas'ın İmranlı ilçesinden de Refahiye yönüne araçların geçişine izin verilmezken, karayolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için Erzincan İl Özel İdaresi Refahiye ekiplerinden destek istendi. Kısa sürede bölgeye ulaşan özel idare ekipleri, karayolları ekiplerine destek verdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Kar, Sivas, Erzincan, Güncel
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