Özel İdare Ekiplerinin Tendürek'te Yoğun "Kar" Mesaisi
28 dakika önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Tendürek Dağı eteklerindeki köylerin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı.
Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesine bağlı Tendürek Dağı
eteklerindeki köylerin kardan kapanan yolları ulaşıma açıldı.
Doğubayazıt İlçe Özel İdare ekipleri, bölge genelinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşım sağlanamayan köy yolları için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı birçok köy yolunu kardan temizleyen ekipler, gece saatlerinde ise kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Tendürek Dağı eteklerindeki köyler için harekete geçti. Türkiye
'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından 2 bin 644 rakımlı Tendürek Dağı Geçidi çevresindeki köylerde kar temizliğine başlayan ekipler, ilk olarak Doğubayazıt ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Somkaya köyünü yolunu 2 saatlik çalışmayla açtı.
Somkaya'nın ardından Çetenli ve Kızılkaya
köylerinin de yollarını kardan temizleyen ekipler, son olarak Karakuş tepesindeki jandarma üssüne giden yolu yeniden ulaşıma açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:13 Kaynak: AA
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