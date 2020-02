Özel İdare Genel Sekreteri Demirtaş veda etti - Son Dakika

Zonguldak İl Özel İdaresi'nde 2013 yılından bu yana genel sekreterlik görevinde bulunan ve emekliliğe ayrılan Recep Demirtaş Ereğli ilçesinde kendisi için düzenlenen programla veda etti.



Zonguldak Özel İdare Genel Sekreterliği görevinden emekliliğe ayrılarak veda eden Recep Demirtaş için Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından veda yemeği düzenlendi. Kdz. Ereğli Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Sanayici Akın Tatoğlu, eski il genel meclisi üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri ve bazı STK temsilcileri katıldı.



Kaymakam Çorumluoğlu; "Vakti geldiğinde bırakmayı bilmek lazım"



Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu programda yaptığı konuşmada her makamı vakti geldiğinde kendiliğinden bırakmak gerektiğini belirterek, Recep Demirtaş'ın örnek bir davranış sergilediğini ifade etti. Çorumluoğlu konuşmasında "Böyle hüzünlü ama güzel bir yemekte sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bizim idarecilik hayatımızda çalışırken biraz el üstünde tutulursunuz, ama tayininiz çıktığında veya emekli olduğunuzda ne yazık ki dost gibi görünenler ne yazık ki biraz başka türlü dönerler. O yüzden teveccüh gösterip buraya gelen muhtarlarımızı gördüğümüzde, genel sekreterimiz adına ve 33 yıl devlet memurluğu yapmış biri olarak bütün arkadaşlarımıza bu meyanda teşekkür ediyorum. Burada birkaç sefer dile getirdim. Vakti saati geldiğinde bırakmasını da bilmek lazım. Eğer bırakmazsanız yorulursunuz, üzülürsünüz. Bu açıdan Recep kardeşimiz bizim çalışma arkadaşımız. Zaman zaman dertleşiyoruz, hasbıhal ediyoruz. Allah'a şükür hayatında her şey tam. Çocuklarını okuttu, yerleştirdi, iş güç sahibi etti, eğer hizmetse de bu yaşına kadar etti. Emekli olup da dört kolluya binmenin de anlamı yok. Vakti geldiği zaman bırakmak lazım. Bu cümleyi muhtar arkadaşlar için de söylüyorum. Her dönemde aday olup kendinizi yıpratmayın, eskitmeyin. Vakti saati geldiğinde siz de bu şekilde bir törenle ayrılın gidin. Bu meyanda biz kaymakamlık olarak bu süre içinde belki birbirimizi kırdık, üzdük ama bunların tamamı, bizim şahsi menfaatlerimiz için değil, ilçemiz, köylerimiz ve Türk milletine hizmet için olmuştur. Bu insan hayatında her zaman oluyor. Kaymakam olarak belki biz muhtarlarımızı kırıyoruz ama bunların hiçbirinde art niyet yok. Kavgamız sadece hizmet kavgası" dedi.



Kılıç Demirtaş'a hizmetleri için teşekkür etti



Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ise konuşmasında emekliliğe ayrılan Recep Demirtaş'a Ereğli ve köylerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kılıç konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Kdz Ereğli ilçesi köy muhtarları olarak bizlere, bizim sorunlarımıza hep yakın ilgi ve alaka göstererek yardımcı olmuştur ve köylerimize mahallelerimize destek vermiştir. İlçemizde birlik beraberlik içerisinde çok güzel hizmetler yapmıştır. Mülk Suresi'nde buyrulduğu gibi bizler dünyaya imtihan için gönderildik. Bu dünyada her şey gelip geçicidir. Dolayısıyla makamlar mevkiler de aynı şekilde geçicidir. Sadece geride bırakılan hizmetler kalıcı olmuştur. İnsanlar bıraktığı eserlerle anılmaktadır. Bu nedenle Recep abimiz ilçemize yaptığı güzel hizmetlerle anılacak ve unutulmayacaktır. Bu vesile ile genel sekreterimize emeklilik hayatının ikinci baharı olmasını, emeklilik hayatının kendisine ve ailesine hayırlı olmasını diliyorum."



Demirtaş "Arkama baktığımda vicdanımın rahat olduğunu hissediyorum"



Programda duygusal anlar yaşayan Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş ise arkasına dönüp baktığında vicdanının rahat olduğunu söyledi. Hiç kimseyi görüşü ya da fikri nedeniyle ayırt etmeksizin 7 yıl boyunca Zonguldak'a hizmet ettiğini dile getiren Demirtaş konuşmasında şunları söyledi; "Yaşantım boyunca sevindiğim ve üzüldüğüm çok şey yaşadım. Benim için güzel Ereğli'mizde unutamayacağım anılarım var. 12 Eylül öncesi okuldan atıldığım dönem Kebapçı Hafız'da garson olarak işe başladım ve yıllar sonra bu İlçede Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptım. Nereden nereye. Ne mutlu bana ki şimdi gülümseyerek hatırladığım güzel anılar ile ayrılıyorum. Aradan yıllar geçti 15 Mart 2013 tarihinden bu güne kadar da genel sekreter olarak il özel idare ekiplerimizle, İlçe Kaymakamlarımız ile birlikte Ereğli'mizin bütün köylerine ve halkına hizmet etmeye çalıştım. Ereğli'de çalıştığım süre boyunca benden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyelerine, iş adamlarına, TSO Başkan ve yönetim kurulu üyelerine, tüm daire müdürü ve personel arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Kimse mükemmel değil, hem mükemmelliğinizin hem de eliniz de sihirli bir değneğiniz yoktur. Ama niyetimiz iyi olursa, gayretlerimiz, çalışmalarımız iyi olursa gerisi daha kolay olur. Ben dönüp arkama baktığım zaman vicdanımın rahat olduğunu hissediyorum. Samimi olduğumu düşünüyorum. Elimden geleni yaptım, dolayısıyla arkama baktığımda huzurluyum. Ertelemedim, ihmal etmedim, suistimal etmedim, istismar etmedim, kimseyi fikrinden ve herhangi konumundan dolayı ayırmadım. Bana gelenler saygı değerdi, selam verdiğim herkes saygı değerdi, en küçüğünden en büyüğüne, fakirinden zenginine kadar hiç fark etmez hepsi insan benim için. Görev yaptığımız yerler bizim olmuyor ama anılarımız, dostlarımız bizim oluyor. Bu güzel camiada, ardımızda gönlümüzü okşayacak, hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana. Evet dostlar; vakit artık ayrılık vakti. Sizin gibi dostlardan tarifi mümkün olmayan bir duyguyla ayrılırken hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."



Yapılan konuşmaların ardından Demirtaş'a Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç tarafından teşekkür plaketi verildi. - ZONGULDAK