Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz kullandı - Son Dakika

Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler özellikle köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri köy yollarında çalışmalarına devam ederken Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri 2 gün içerisinde 150 ton tuz kullandı. 24 saat boyunca karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru; "ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Duru, "Nevşehir'de son iki gün içerisinde yağan yoğun kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 cm olarak ölçülmesi ekiplerimize zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Özel İdare Genel Sekreterliği olarak 2 gün içerisinde yollarımızı açmak için çalışmalarımıza devam ederken bu süreçte 150 ton tuz kullanıldı" dedi. - NEVŞEHİR