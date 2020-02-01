Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz kullandı - Son Dakika

Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz kullandı

6 saat önce

Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler özellikle köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz kullandı, System.String[]

Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler özellikle köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri köy yollarında çalışmalarına devam ederken Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri 2 gün içerisinde 150 ton tuz kullandı. 24 saat boyunca karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru; "ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Duru, "Nevşehir'de son iki gün içerisinde yağan yoğun kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 cm olarak ölçülmesi ekiplerimize zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Özel İdare Genel Sekreterliği olarak 2 gün içerisinde yollarımızı açmak için çalışmalarımıza devam ederken bu süreçte 150 ton tuz kullanıldı" dedi. - NEVŞEHİR

Kamil Duru, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yolcularımızda hastalık belirtisi yok
Vuhan'daki Türk yolcular geldi! İşte ilk görüntüler Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi Son Dakika: Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 22:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel İdare Genel Sekreterliği 2 günde 150 ton tuz kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]