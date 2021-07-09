Özel İdareye 1 milyon 250 bin TL'lik hibe

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, 250 ton bitüm 1 milyon 250 bin TL'lik hibe projesinin onaylandığını söyledi.

Genel Sekreter Sümer, Türkiye petrolleriyle protokol imzaladıklarını ifade ederek, "Mevcut yollarımızın bakım onarım iyileştirme yapımında kullanılmak üzere İhtiyaç duyduğumuz 250 ton bitüm değeri 1 bitüm 1 milyon 250 bin TL hibe projemiz onaylandı Türkiye petrolleriyle hibe protokolü imzaladık. Enerji bakanımıza her aşamada projelerimize destek veren özellikle bakanlıklarda üst düzeyle bire bir görüşme yapan Valimiz Recep Soytürk İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve proje hazırlamada emeği geçen Teknik elemanlarımıza ve bütün çalışanlarımıza teşekkür eder saygılarımı sunarım" dedi. - KİLİS