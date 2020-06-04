Özel İdareye teşekkür ziyareti - Son Dakika

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede verilen destekler adına Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'u ziyaret ederek teşekkür etti.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Kamil Temel, Müdür Yardımcıları Emrah Çoban ve Fatma Pazarlıoğlu ile Başhemşire Yardımcısı Fatma Erbay'la birlikte Covid-19 salgını ile mücadelede Karabük İl Özel İdaresi olarak yapılan destekler için Genel Sekreter Mehmet Uzun'a ve tüm personele teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Uzun, "Tüm sağlık çalışanlarının, Covid-19 salgını ile mücadelede gösterdikleri öz verili çalışmanın karşılığı asla ödenmez. Ben hem kendi adıma hem de tüm personellerimiz adına sizlere teşekkür ederim. Biz kurum olarak ülkemiz ve memleketimiz adına yapılan her çalışmada taşın altına elimizi koymaya çalışıyoruz. Bundan sonrada bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben tekrar tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu. - KARABÜK