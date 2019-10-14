Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) İki gün önce çalışmaya başladığı inşaatta 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa (ÖZEL) İki gün önce çalışmaya başladığı inşaatta 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

(ÖZEL) İki gün önce çalışmaya başladığı inşaatta 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

1 saat önce

Esenyurt'ta iki gün önce çalışmaya başladığı bir bina inşaatının 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

(ÖZEL) İki gün önce çalışmaya başladığı inşaatta 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti, System.String[]

Esenyurt'ta iki gün önce çalışmaya başladığı bir bina inşaatının 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları şoka girerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.


Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yapımı devam eden 5 katlı bir binada meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında çalışan H.G. (39), dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan H.G. ağır yaralandı. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak, H.G.'nin çalışma arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.


İki gün önce işe başlamış


39 yaşındaki H.G.'nin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Kaldırıma oturan işçiler uzun süre yerlerinden kalkamadı. 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden H.G.'nin ise iki gün önce inşaatta işe başladığını öğrenildi. Polis, H.G.'nin ölümüyle ilgili tahkikat başlattı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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