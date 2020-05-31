(ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının bulup getirdiği biletle hayatı değişti - Son Dakika

(ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının bulup getirdiği biletle hayatı değişti

Antalya'da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango'nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, o gün yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

(ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının bulup getirdiği biletle hayatı değişti, System.String[]

Antalya'da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango'nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, o gün yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Son parasıyla bilet aldığını belirten Tokmak, milyoner olduğunu bilmediği gün olduğu gün "Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gelmiştim ve simit mi yoksa sigaramı alayım diye çok düşündüm. Telefonumdan bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim" dedi.


Milli Piyango İdaresi'nin 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisi ise, bir ilaç firmasında kurye olarak çalışan Murat Tokmak oldu. Tokmak, o süre zarfında kendisine soru yönelten gazetecilere ikramiyenin kendisine çıkmadığını savunmuş, bir süre boyunca çalıştığı iş yerinde kurye olarak çalışmaya devam etmişti. Fakat daha sonra ikramiye sahibinin Tokmak olduğu kesinleşmişti.


Aradan geçen 3 yılın ardından Tokmak, 61 milyon TL'den çeyrek biletine düşen 15 milyon 250 bin lirayla, çeşitli yatırımlar yaparak bir işadamı oldu. Çocukluğundan bu yana otomobil hayaliyle yaşayan Tokmak, 19 personelin çalıştığı oto yıkama, oto aksesuar ve oto kaplama olmak üzere 3 farklı işyeri açtı, 8 araba aldı, birçok sayıda konuta yatırım yaptı. Şu anda ticaret hayatını sürdüren Tokmak, 3 yıl aranın ardından ilk kez kamera karşısına geçip, ilginç milyonerlik hikayesini ve ardından yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.


"Yoksul bir ailenin çocuğuydum"


Yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu ve yaşamı boyunca ailesinin çok acılar çektiğini dile getiren 30 yaşındaki Murat Tokmak, "Bunu anlatamıyorum, insanın yaşaması lazım. Ben bunu yaşadım. Yaşadığım için de şu anda ayakta duruyorum. Geçmişimi hiçbir zaman unutamıyorum, unutmam da zaten. Nereden gelip, nereye gideceğimizi çok iyi bilen bir insanım" dedi.


Bileti iki kez kaybetmiş


Milyoner olmadan bir gün öncesi yaşadıklarını anlatan Tokmak, "Kuryelik yaptığım için, motorla ilacı bırakmam gerekiyor. Çünkü motorlarda GPRS sistemi var. Orada durduğum an bize 'orada ne işin var' diye telefon geliyordu. İlacı bırakıp bilet almak istedim. 4 deste bilet vardı. Bana ablam bir bilet uzattı. 'Bu Antalya bileti, sen bana İstanbul bileti ver, ona daha çok çıkıyor' dedim. Dayının bir tanesi, 'Fark etmiyor, hepsi aynı yerden geliyor' deyince, 'O zaman abla şansımı kırmayayım' dedim. Çekip bileti aldım. Oradan acil işe gittim. O gece sanki çok farklıydı. İş yerimde 2'nci ayımı doldurup avans almak için çaba harcıyordum. Ben o bileti cebimdeki son paramla aldım. O bilet 2 kere kayboldu. İkisinde de iş yerindeki arkadaş bulup getirdi verdi bana bileti. Arkasında ismim yazılıydı" diye konuştu.


"Cebimde 5 liram vardı, simit mi yoksa sigara mı alayım diye düşünüyordum"


Yılbaşı gecesi ikramiyeyi sorgulamadığını ve sabahında cebinde 5 TL ile işe gittiğini ifade eden Tokmak, "O sabah benim nöbetim vardı. Tekrar ilaç deposuna nöbete gittim. Ama isyan ederek gidiyordum. Düşünün yılbaşında herkes evinde yatıyor ve ben çalışmaya gidiyorum. Cebimde son 5 liram vardı. 'Simit mi alayım, sigar mı alayım' diye düşündüm. Aç kalmamak için simit aldım" ifadelerini kullandı.


61 milyon TL'yi, 61 TL zannetti


Tokmak, simidi yemesinin ardından elini cebine attığında bileti gördüğünü ve telefondan sorguladığını anlatarak, "Bileti görüce en azından sigara param çıkar diye sorgulamak istedim. Telefonumdan girip baktım 61 milyon 20 bin TL yazıyor. 'Oh be, 1 haftalık sigara param çıktı' diye sevindim. Ben o kadar parayı hiç bilmiyorum ki. Yanımda o sıra bir arkadaşım oturuyordu. 61 lira falan zannettim. 'Allah'ıma şükürler olsun, sigara param ve biletin parası çıktı' dedim. İkinci ayım dolacağı için avans alacaktım, onun sevinciyle de bir taraftan çalışmaya devam ediyorum. O sıra milyoner olduğumu bilmiyorum. Yanımdaki o arkadaşım, bana büyük ikramiyenin çıktığını söyledi. O sıra ona güvenemediğim için, 'ben o numarayı kafamdan girdim' demek zorunda kaldım. O sıra ablamı aradım, büyük ikramiyenin çıktığını söyledim. İnanmadı. Biletin fotoğrafını attım. Ardından beni aldılar. Annemin yanına gittim. Çünkü annem çok çekti" diye konuştu.


"Bazen 'rüyada mıyım acaba' diye kendimi sorguluyorum"


Parayı alır almaz ne yapacağını bilmediğini, ardından çocukluk hayali olan arabaları alıp satmaya başlayarak ticarete atıldığını ifade eden Tokmak, şu anda aksesuar, kaplama, araç yıkama dükkanları, onlarca evi ve 8 otomobilinin bulunduğunu söyledi. İş yerlerinde 19 kişiye işveren Tokmak, "İnsanlara bir nebze olsun ekmek kapısı oldu. Önceden yoldan geçen arkadaşlarımın arabalarını görüyordum. Keşke benim de böyle arabam olsa diyordum. Ona 'jant takarım, boyarım' falan diyordum. Nereye takıyorsun, bizimkisi sadece hayaldi. Ama Allah hayalimin üstünü nasip etti. Bazen kendimi sorguluyorum. Acaba ben rüyada mıyım? diye. Belki bir gün uyandığımda bu iş yerlerin önünden yürüyerek geçeceğim diye düşünüyorum" dedi. - ANTALYA

Murat Tokmak, Yılbaşı, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam (ÖZEL) İki kez kaybettiği ve iş yerinde arkadaşının bulup getirdiği biletle hayatı değişti - Son Dakika

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