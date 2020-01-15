(Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada - Son Dakika

(Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada

6 saat önce

İstanbul'da iki şahsın bir iş yerinde yere düşen cüzdanı çalma çabası film sahnelerini aratmadı.

(Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada, System.String[]

İstanbul'da iki şahsın bir iş yerinde yere düşen cüzdanı çalma çabası film sahnelerini aratmadı. Şahıslar, yerdeki cüzdanı ayaklarıyla kendilerine doğru çekip sakladılar. Ardından cüzdanı diğer vatandaşların görüş açısından çektiklerini düşününce de yerden alıp oradan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün bir iş yerinde yaşanan olayda, iddiaya göre müşterilerden biri cüzdanını yere düşürdü. Bunu gören bir şahıs, masaya otururken cüzdanı önce ayağı ile diğer müşterilerin görüş açısından kaçırıp kendisine çekmeye çalıştı. Cüzdanı tek başına alamayacağını fark eden şahıs, daha sonra yerinden kalkarak arkadaşını yanına getirdi. İki şahıs, uygun anı bulduklarında yerdeki cüzdanı aldı. Hem kameranın hem de müşterilerin görüş açısını kapattığını düşünerek cüzdanı alan şahıslar iş yerinden uzaklaştı.


Olayla ilgili çalışma başlatan polis, adlarının B.Ö. ve E.Ö. olduğu belirlenen şahısları kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıslardan B.Ö., Çocuk Büro Amirliğine, E.Ö. ise Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.


Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde gördüğü cüzdanı almak için ayağıyla çekiyor. Daha sonra arkadaşını yanına çağırıyor ve cüzdanı uygun an bulduklarında yerden alıyorlar. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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