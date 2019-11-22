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Özel İmperial Hastanesi'nden Başsavcı Tuncel'e ziyaret
6 saat önce
Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler.
Sohbet ortamında geçen ziyarette Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Fatih Çelik, hastanenin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, sıcak misafirperverliğinden ötürü Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'e teşekkür etti.
Başsavcı Hüseyin Tuncel'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başhekim Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam'a teşekkür etti. - TRABZON
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