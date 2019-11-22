Son Dakika Haberleri: Özel İmperial Hastanesi'nden Başsavcı Tuncel'e ziyaret
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Özel İmperial Hastanesi'nden Başsavcı Tuncel'e ziyaret

6 saat önce

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler.

Özel İmperial Hastanesi'nden Başsavcı Tuncel'e ziyaret, System.String[]

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler.


Sohbet ortamında geçen ziyarette Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Fatih Çelik, hastanenin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, sıcak misafirperverliğinden ötürü Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'e teşekkür etti.


Başsavcı Hüseyin Tuncel'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başhekim Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, İşletme Müdürü Hakan Sağlam'a teşekkür etti. - TRABZON

Hüseyin Tuncel, Fatih Çelik, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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