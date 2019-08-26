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(Özel) İnatçı yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

1 saat önce

Şişli Bomonti'de lüks minibüsün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

(Özel) İnatçı yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı, System.String[]

Şişli Bomonti'de lüks minibüsün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan kedi bu kez gazetecilerin aracına girdi. Kedi daha sonra kaçarak uzaklaştı.


Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.00 sıralarında Şişli Bomonti Silahşör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks minibüsün sürücüsü aracına bindiğinde motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayacağını anlayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin yerini belirlediği kedi, korkarak aracın arka bölümlerine gitmeye başladı. İtfaiye erlerinin oksijen tüpüyle ses çıkartmayı denediği ve vatandaşların cep telefonundan kedi sesi dinlettiği yavru bir türlü çıkmak bilmedi. Ancak yine de vazgeçmeyen itfaiye erlerinden biri minibüsün altına girerek yerini belirlediği kediyi araçtan çıkarttı.


Minibüsten çıktı gazetecilerin aracına girdi


Minibüsten çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaya başlayan yavru kediyi vatandaşlar yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kedi bu kez de çalışmaları görüntüleyen gazetecilerin otomobiline girdi. İtfaiye erleri bunun üzerine aracın altına bir kez daha girerek kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Hızla kaçan kedi park halindeki araçların altına girerek gözden kayboldu.


"Ne yaptıysak kedi oradan çıkmadı"


Olayı anlatan bir vatandaş, "Yolcumuzu almak için otele gelmiştik. Daha sonra buradaki arkadaşların aracına kedinin girdiğini gördüm. Kendisine 'arabanın altında kedi var' dedik. Daha sonra aracına çıktı ve çalıştırdı. Ne yaptıysak kedi oradan çıkmadı, sonra da itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar 4-5 dakika içerisinde geldiler. Sonra siz haberci arkadaşların aracına da girdi. Oradan kurtardığımız kediyi sizin aracınızdan çıkartmak zorunda kaldılar" dedi. - İSTANBUL

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
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